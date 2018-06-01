Внаслідок російського авіаудару в Сирії загинуло понад 40 цивільних

"Білі шоломи" дістають жертв авіаудару з-під уламків

В ніч з 7 на в 8 червня було завдано авіаційного удару по контрольованій сирійськими повстанцями провінції Ідліб. Внаслідок цього загинуло понад 40 людей, близько 60 отримали поранення.

Удар було здійснено вночі по населеному пункту Сардана в провінції Ідліб. Неурядова організація «Білі шоломи» повідомила про те, що авіаудар був завданий російською авіацією і націлений на ринок на півночі міста неподалік від мечеті, за попередніми підрахунками Сирійського центру моніторингу жертв загинуло щонайменше 44 людини, в тому числі шість дітей.

«Військові літаки, які, ймовірно, є російськими, атакували село Зардана у північній частині Ідлібу, що відразу викликало величезну кількість жертв під час одного нападу, включаючи 11 жінок і 6 дітей», - заявив глава організації Рамі Абдулрахман.

Кількість жертв може зрости, оскільки рятівники продовжують займатися пошуками жертв серед уламків.