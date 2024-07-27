Кошти збирають на сучасну модульну систему комбінованого остеосинтезу

Благодійний фонд «Незламні» та «Суспільне» оголосили збір на потреби дитячої лікарні святого Миколая, що входить до екосистеми Unbroken. Кошти на сучасне обладнання збиратимуть під час прямих трансляцій, які проводить «Суспільне».

Долучатися до збору у спільному зверненні земляків закликають українські чемпіони Ольга Харлан, Жан Беленюк, Олег Верняєв, Георгій Зантарая, Ганна Різатдінова. Ціль – 1,6 млн грн на нове обладнання для дитячої лікарні Unbroken Kids.

«Ми обʼєдналися навколо великої мети – допомогти дітям, які постраждали від війни. Наша ціль 1,6 млн грн на спеціальний апарат, що допоможе рятувати ніжки та ручки діток. Qr-код на збір ви зможете знайти на усіх платформах Суспільного та екосистеми Unbroken. Повернемо дітям втрачене дитинство!» – говорять у відеозверненні чемпіони.

Кошти збирають на сучасну модульну систему комбінованого остеосинтезу. Наявне в лікарні Святого Миколая обладнання застаріло і нездатне виконувати великі навантаження. Сучасна модульна система комбінованого остеосинтезу потрібна для проведення реконструктивних операцій на кістках, корегуючих ампутацій під протезування. Майже кожне оперативне втручання в дитячій травматології потребує використання саме такого обладнання.

«Таке обладнання дозволить лікарям одночасно проводити кілька операцій різного типу. Використання модульної системи в дитячій травматології та ортопедії суттєво і позитивно вплине на результат. Олімпійський девіз містить чотири слова: Citius, altius, fortius – communis. З латині дослівно: “Швидше, вище, сильніше – разом”. Та fortis (сила) можна перекласти не лише фізична, а й сила моральна – стійкість, хоробрість. І цю точку сили щодня демонструють пацієнти центру Unbroken. Навіть найменші», – розповів виконавчий директор благодійного фонду «Незламні» Олександр Кобзарев.

«Суспільне» має ексклюзивне право на трансляцію Олімпійських ігор 2024. Тому збір триватиме під час трансляцій та спортивних програм на платформах «Суспільного».

«Діти, які постраждали, від війни мають отримати найкраще лікування і ми всі можемо в цьому допомогти. Вдячний кожному та кожній, хто долучиться до збору. Вболіваємо за наших на Олімпіаді та допомагаємо найменшим пацієнтам Unbroken разом!», – зазначив голова правління «Суспільного» Мовлення Микола Чернотицький.

Щоб долучитися до збору, відскануйте QR-код під час трансляцій або скористайтеся прямим посиланням на банку.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни в екосистемі Unbroken пройшли лікування понад 17 тис. поранених українців (із них 2 тис. дітей). Десятки тисяч отримали тимчасовий прихисток, близько 400 осіб отримали протезування, тисячі пройшли якісну реабілітацію. Unbroken прагне розбудувати потужну екосистему допомоги тим, хто постраждав від війні і розповсюдити цей передовий досвід в інших містах і країнах.