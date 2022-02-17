У селі під Кременцем 48-річного чоловіка на смерть придавило дерево. Нещасний випадок трапився, коли чоловік допомагав сусіду обрізати дерева біля помешкання. Чоловіки вирішили спиляти ясен, який навис над будинком, і під час цього стовбур впав на одного з них. Очевидці викликали на місце події медиків, однак ті лише констатували смерть.

Трагедія під Кременцем трапилася вранці середи, 16 лютого. «Про нещасний випадок правоохоронців повідомили лікарі бригади швидкої допомоги. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий допомагав сусідові обрізати дерева на господарстві. Одне з них сильно похилилося над будинком і, аби запобігти нещастю, чоловіки вирішили його зрізати. Користувалися бензопилою. Під час роботи ясен сильно похилився і почав падати. 48-річний чоловік побачив це занадто пізно і спробував втекти, але не встиг», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Поліцейські внесли факт смерті чоловіка в ЄРДР згідно зі ст. 115 ККУ з позначкою «нещасний випадок» і проводять розслідування.

Зазначимо, що за останній тиждень це вже друга смерть чоловіка під час вирубки дерев на Тернопільщині. Попередній випадок стався 15 лютого, коли під час вирубки дерев у лісопосадці загинув мешканець Тернополя.