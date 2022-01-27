40-річний робітник загинув, впавши з висоти, ще одного госпіталізували з гострою реакцією на стрес

У четвер, 27 січня, у місті Новояворівськ на Львівщині 40-річний чоловік, який виконував будівельні роботи у новобудові, зірвався і впав з дев’ятого поверху. Робітник загинув.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що трагічний інцидент стався у Новояворівську близько 10:30. 40-річний чоловік впав з дев’ятого поверху на балкон другого поверху недобудови на вул. Вербицького. Після падіння з висоти робітник отримав відкриту черепно-мозкову травму та загинув до приїзду швидкої допомоги.

Іншого робітника – співробітника загиблого – з гострою реакцією на стрес медики «швидкої» госпіталізували в Новояворівську лікарню.