Чоловік випав із вікна восьмого поверху багатоповерхівки на вул. Гетьмана Мазепи

36-річний львів’янин випав із 8-го поверху. Нещасний випадок стався близько 02:50 у ніч із вівторка на середу, 12 січня, на вул. Гетьмана Мазепи у Львові. Чоловік вижив після падіння. Зараз він перебуває у реанімації, його стан важкий.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, з вікна 8-го поверху 9-поверхового будинку вул. Гетьмана Мазепи, 27 впав місцевий мешканець 1985 року народження. Чоловіка у важкому стані госпіталізували у клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

За інформацією поліції, 36-річний чоловік – мешканець цього будинку. Постраждалого госпіталізували з травматичним шоком. Поліція встановлює обставини події.

Також у поліції повідомили, що чоловік приземлився на дах магазину. Допомогу постраждалому надавали рятувальники. У ДСНС Львівщини розповіли, що за допомогою висувної драбини вони добралися до другого поверху, де знаходився потерпілий. Чоловіка зафіксували до медичних нош та через вікно квартири на другому поверсі передали працівникам медичної допомоги.

У клінічній лікарні швидкої допомоги ZAXID.NET повідомили, що постраждалий перебуває у реанімації, його стан важкий.

Ймовірно, в момент падіння чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.