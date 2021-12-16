У середу, 15 грудня, на вул. Залізничній у Львові 63-річний львів’янин випав з вікна багатоповерхівки і загинув.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що інцидент стався близько 10:30 на вул. Залізничній, 21. 63-річний львів’янин випав з вікна сходової клітки між восьмим і дев’ятим поверхами. Внаслідок падіння з висоти чоловік загинув на місці. Відомо, що чоловік не проживав у цьому будинку.

Усі обставини трагедії з'ясовують поліцейські. Попередньо, інцидент кваліфікують як самогубство. Також відомо, що біля загиблого знайшли стартовий пістолет під патрон Флобера.