63-річний львів’янин випав з восьмого поверху на Привокзальній і загинув
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
0 0
До теми
У середу, 15 грудня, на вул. Залізничній у Львові 63-річний львів’янин випав з вікна багатоповерхівки і загинув.
У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що інцидент стався близько 10:30 на вул. Залізничній, 21. 63-річний львів’янин випав з вікна сходової клітки між восьмим і дев’ятим поверхами. Внаслідок падіння з висоти чоловік загинув на місці. Відомо, що чоловік не проживав у цьому будинку.
Усі обставини трагедії з'ясовують поліцейські. Попередньо, інцидент кваліфікують як самогубство. Також відомо, що біля загиблого знайшли стартовий пістолет під патрон Флобера.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET