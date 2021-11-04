У Львові на території військової частини Національної гвардії 4114 з вікна казарми випав 18-річний солдат строкової служби. Інцидент трапився 30 жовтня, але про нього стало відомо лише зараз. Усі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Трагічний інцидент стався вдень на території військової частини Нацгвардії на вул. Стрийській у Львові.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що 18-річний строковик з міста Первомайський, що на Харківщині, випав з вікна четвертого поверху. Незважаючи на реанімаційні заходи медиків, він помер. За фактом трагедії поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою «самогубство».

Харківське видання MyKharkov.info повідомило, що у хлопця на руці виявили напис «кремуйте». Також відомо, що солдат був призваний на військову службу наприкінці жовтня і прослужив у військовій частині лише кілька днів.

У військовій частині ZAXID.NET відмовилися надати будь-які коментарі щодо цього інциденту.