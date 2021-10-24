У Чернігівській області вночі в неділю, 24 жовтня, застрелився військовий-строковик. Інцидент стався на території 169-го навчального центру «Десна». Загиблому військовому було 23 роки.

Про деталі інциденту повідомило «Суспільне» з посиланням на заступника начальника з морально-психологічного забезпечення 169-го навчального центру «Десна» Олександра Сагайдака. За його словами, загиблому до демобілізації залишився один місяць. Відомо, що загиблий – родом з Дніпропетровської області.

Наразі відомо, що солдат застрелився під час несення служби у варті – коли охороняв склади. Для цього він використав штатну зброю – автомат АК-47. Загиблого виявили колеги по службі, які прийшли його замінити.

Як наголосив Олександр Сагайдак, загиблого солдата на службі характеризують позитивно і наразі не бачать причин, які могли підштовхнути його до самогубства. Обставини, які могли призвести до самогубства, встановлюють.