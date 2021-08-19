Померлого знайшов військовослужбовець, який перебував із ним в наряді

В четвер, 19 серпня в Селятині Чернівецької області біля кордону з Румунією знайшли тіло 24-річного прикордонника. Помер чоловік від вогнепального поранення. Тіло 24-річного прикордонника знайшов військовослужбовець, який перебував із ним в наряді. Про трагедію ZAXID.NET повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

«Тіло прикордонника з вогнепальним пораненням знайшов хлопець, який також був на чергуванні. Особу померлого розкривати ми не можемо, але хлопцю було 24 роки. Зараз там працюють поліцейські», – розповів Сергій Бровко.

Водночас у Нацполіції Чернівецької області цей інцидент наразі не коментують. У Чернівецькому прикордонному загоні припускають, що це могло бути самогубство, та остаточні причини встановить слідство. Наразі на місці працюють правоохоронці.

Водночас у Путильському відділенні поліції розповіли ZAXID.NET, що це було самогубство. Зранку о 7:30 чоловік вистрілив собі в голову з невідомих мотивів. Слідчі передали справу в ДБР.