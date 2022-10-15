На Львівщині висадили 200 тисяч саджанців сосен і дубів

У суботу, 15 жовтня, на Львівщині в межах акції «Ліси єднання українців» висадили 200 тисяч саджанців дубів і сосен на території 38 лісництв області. Про це повідомляє прес-служба ЛОВА.

«Завдяки подвигам наших військових на передовій ми можемо висаджувати дерева, які стануть майбутніми Лісами Перемоги», – сказав голова ЛОВА Максим Козицький, який взяв участь в акції.

Під час благодійної акції зібрали 6500 доларів для закупівлі авто для українських захисників та захисниць.

Також відбувся телемарафон, в якому взяли участь мешканці 30-ти країн світу, які долучились до акції – загалом сьогодні у світі висадили мільйон саджанців.

15 жовтня на Львівщині висаджували ліси єднання українців