Під час виступу Ніка Вуйчича на «Арені Львів» помер 16-річний підліток
У хлопця стався серцевий напад
Суспільство — Андрій Дрозда, 28 жовтня55810
У неділю, 28 жовтня, під час виступу мотиваційного тренера та християнського проповідника Ніка Вуйчича на «Арені Львів» раптово помер один із глядачів.
Інформацію про загибель 16-річного хлопця ZAXID.NET підтвердили у прес-службі Національної поліції у Львівській області. Юнакові стало погано близько 20:00. Медики проводили всі необхідні реанімаційні заходи, однак врятувати хлопця не змогли.
Ознак насильницької смерті не виявлено. Призначена експертиза, яка встановить причину загибелі. За неофіційною інформацією, у померлого була вада серця.
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