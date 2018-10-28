Під час виступу Ніка Вуйчича на «Арені Львів» помер 16-річний підліток

У хлопця стався серцевий напад

СуспільствоАндрій Дрозда, 28 жовтня55810

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У неділю, 28 жовтня, під час виступу мотиваційного тренера та християнського проповідника Ніка Вуйчича на «Арені Львів» раптово помер один із глядачів.

Інформацію про загибель 16-річного хлопця ZAXID.NET підтвердили у прес-службі Національної поліції у Львівській області. Юнакові стало погано близько 20:00. Медики проводили всі необхідні реанімаційні заходи, однак врятувати хлопця не змогли.

Ознак насильницької смерті не виявлено. Призначена експертиза, яка встановить причину загибелі. За неофіційною інформацією, у померлого була вада серця.

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