Нік Вуйчич зібрав багатотисячну аудиторію на стадіоні «Арена Львів»

Нік Вуйчич вперше відвідав Львів із мотиваційним виступом

Відомий мотиваційний спікер, автор бестселерів Нік Вуйчич сьогодні вперше приїхав до Львова з програмою «Життя без обмежень». Він виступив з промовою перед багатотисячною аудиторією на стадіоні «Арена Львів».

«Дякую, що чекали мене. Рідко буває таке, що в я повертаюсь у якусь країну кожні півроку, але Україна саме така країна. Я вірю у ваше майбутнє, особливо – в майбутнє молодих людей», – звернувся до публіки Нік Вуйчич.

У своєму виступі він зосередився на питаннях мотивації, віри в Бога та життєвих цінностях, які допомагають долати труднощі та перешкоди.

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Це вже шостий візит Вуйчича в Україну. Під час минулого виступу на Хрещатику він зібрав понад 500 тис. людей. Цього разу тур Ніка Вуйчича в рамках програми «Життя без обмежень» складається з виступів у трьох містах: Львові, Одесі, Києві.

Перед виступом на «Арені Львів» Нік Вуйчич здійснив прогулянку площею Ринок та зустрівся із мером Львова Андрієм Садовим, який призначив його радником з питань інклюзивної освіти.