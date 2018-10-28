Нік Вуйчич зібрав багатотисячну аудиторію на стадіоні «Арена Львів»

У своєму виступі легендарний мотиваційний спікер говорив про віру та цінності, що допомагають долати життєві труднощі

СуспільствоАндрій Дрозда, 28 жовтня5620

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Нік Вуйчич зібрав багатотисячну аудиторію на стадіоні «Арена Львів»
фото ЛМР
Нік Вуйчич вперше відвідав Львів із мотиваційним виступом

Відомий мотиваційний спікер, автор бестселерів Нік Вуйчич сьогодні вперше приїхав до Львова з програмою «Життя без обмежень». Він виступив з промовою перед багатотисячною аудиторією на стадіоні «Арена Львів».

«Дякую, що чекали мене. Рідко буває таке, що в я повертаюсь у якусь країну кожні півроку, але Україна саме така країна. Я вірю у ваше майбутнє, особливо – в майбутнє молодих людей», – звернувся до публіки Нік Вуйчич.

У своєму виступі він зосередився на питаннях мотивації, віри в Бога та життєвих цінностях, які допомагають долати труднощі та перешкоди.

Усі фото прес-служби ЛМР

Це вже шостий візит Вуйчича в Україну. Під час минулого виступу на Хрещатику він зібрав понад 500 тис. людей. Цього разу тур Ніка Вуйчича в рамках програми «Життя без обмежень» складається з виступів у трьох містах: Львові, Одесі, Києві.

Перед виступом на «Арені Львів» Нік Вуйчич здійснив прогулянку площею Ринок та зустрівся із мером Львова Андрієм Садовим, який призначив його радником з питань інклюзивної освіти.

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