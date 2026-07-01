До схеми причетний чиновник Косівської РДА

Правоохоронці підозрюють керівника тендерного комітету відділу освіти Косівської РДА та приватного підприємця із Житомирщини у привласненні грошей під час закупівлі комп’ютерного обладнання для шкіл району. Учасникам схеми загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у середу, 1 липня, посадовець та бізнесмен організували фіктивний тендер із наперед визначеним переможцем для привласнення бюджетних грошей.

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За інформацією Prozorro, йдеться про закупівлю 40 багатофункціональних пристроїв та 10 інтерактивних дошок, проведену відділом освіти Косівської РДА у липні 2019 року. Контактною особою під час проведення тендеру вказано Валерія Марчука.

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Службовець РДА, знаючи про підготовку тендеру, заздалегідь попередив свого знайомого підприємця. І це дозволило останньому завчасно підготувати документи. Також посадовець надіслав спільнику на електронну пошту повний перелік техніки, яку планували придбати.

На основі цієї інформації бізнесмен сам розробив умови тендеру під себе, вписавши туди конкретні технічні вимоги до предметів закупівлі. Готові папери він передав посадовцю для організації конкурсу. Паралельно підготував тендерну пропозицію та проєкт договору із завідомо завищеними цінами.

«Для участі в електронних торгах підприємець залучив підконтрольного ФОПа, перемогу якого погодив із посадовцем ще до завершення торгів. За результатами тендеру відділ освіти РДА уклав договір із підставним учасником на суму 537 тис. грн для закупівлі 40 багатофункціональних пристроїв та 10 інтерактивних дошок», – зазначили у прокуратурі.

Підряд отримав ФОП Сергій Яременко. За висновками експертів, обладнання поставили за вдвічі вищою за ринкову ціною. Відтак, державі завдано збитків на майже 238 тис. грн.

Підприємцю із Житомирщини інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою (ч. 3 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення.

Матеріали щодо посадовця відділу освіти райдержадміністрації виділили в окреме кримінальне провадження. Йому інкримінують ч.2.ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 6 років ув’язнення.