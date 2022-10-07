39-річний робітник загинув одразу на місці інциденту

Внаслідок зсуву ґрунту на вулиці Кармелюка у Чернівцях загинув 39-річний робітник, який здійснював заміну трубопроводу. Роботи на місці проводила фірма-підрядник, у якій загиблий чоловік офіційно працював трубопровідником. За даними поліції, під час роботи стався раптовий зсув ґрунту в ямі, робітник загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушень під час виконання небезпечних робіт, усі обставини інциденту встановлюють слідчі.

Як у коментарі ZAXID.NET повідомила речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева, виклик про смертельний випадок під час заміни трубопроводу на вулиці Кармелюка у Чернівцях правоохоронці отримали у четвер, 6 жовтня. На місці правоохоронці з’ясували, що роботи проводила підрядна фірма, працівника якої засипало ґрунтом.

«Загиблий – 39-річний мешканець села Магала. Він був працевлаштований у підрядника, який відповідав за роботи. На місці заміни трубопроводу стався зсув, робітника засипало ґрунтом, чоловік помер одразу на місці інциденту», – зазначила Кароліна Маришева.

Також вона додала, що наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Наразі поліція встановлює усі обставини трагічного інциденту.