Закарпатський прикордонник намагався з’їсти 200 доларів під час затримання

Прикордонник намагався проковтнути дві купюри по 100 доларів

Львівські слідчі Державного бюро розслідувань затримали прикордонника пункту пропуску «Лужанка» (Мукачівський район) на хабарі 1000 доларів. Під час затримання прикордонник намагався проковтнути частину цих грошей, повідомила прес-службі ДБР.

За даними відомства, упродовж трьох останніх місяців інспектор прикордонної служби вимагав та отримував від мешканця Закарпатської області неправомірну вигоду на загальну суму 1000 доларів. Гроші він вимагав за сприяння у перевезенні тютюнових виробів з України до країн ЄС.

Інспектора затримали під час вимагання та отримання чергового траншу неправомірної вигоди. Під час проведення обшуку прикордонник намагався проковтнути 200 доларів.

Прикордонника затримали, коли він отримав останні 200 доларів хабара (фото поліції та ДБР)

Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч.3 ст.368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) та обрання запобіжного заходу.