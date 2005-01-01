Під Львовом відкрили сонячну електростанцію на даху

ЕкономікаАндрій Дрозда, сьогодні, 16:413360

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Під Львовом відкрили сонячну електростанцію на даху
фото ЛОДА
Дахова сонячна електростанція в Сокільниках

У вівторок 27 березня в Сокільниках Пустомитівського району на Львівщині почала працювати нова дахова сонячна електростанція. Загальна потужність електростанції становить 65 кВт. За рік вона може виробити близько 72 600 кіловат-годин електроенергії. Сума залучених інвестицій у будівництво об'єкту становить 1,3 млн грн.

За інформацією Львівської ОДА загальна потужність електростанцій на Львівщині становить майже 30 МВт. Також запущено в експлуатацію три вітрові електростанції загальною потужністю понад 30 МВт.

Як повідомив перший заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський, упродовж 2018 року заплановано запуск ще п’яти сонячних електростанцій на території Львівської області. Близько 200 домогосподарств на Львівщині вже встановили дахові сонячні електростанції різної потужності.

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