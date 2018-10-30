Під стінами головного корпусу ЛНУ з'явився нелегальний паркінг

Нові правила паркування: як вони діють у Львові?.

Запаркований тротуар біля головного корпусу ЛНУ ім. Івана Франка

Біля головного корпусу Львівського національного університету ім. Івана Франка зрізали обмежувальні стовпці, тож тепер на тротуар заповнений хаотично запаркованими автомобілями.

Фото запаркованого тротуару у популярній львівській спільноті РАГУlive 30 жовтня опублікував користувач Андрій Завадський, який звернувся до поліції та міських чиновників із запитанням про те, відколи тут облаштували паркінг і чи штрафуватимуть водіїв за паркування у цьому місці.

Раніше на цьому місці були встановлені обмежувальні стовпці, тож автомобілі не мали змоги заїжджати на тротуар.

Раніше на тротуарі біля ЛНУ ім. Івана Франка були обмежувальні стовпці, які унеможливлювали заїзд автомобілів (фото з Google Street View, датоване 2015 роком)

Адміністрація ЛНУ ім. Івана Франка і Галицька райадміністрація Львова наразі не прокоментували цю ситуацію, тож достеменно невідомо, коли і хто демонтував обмежувальні стовпці.

Як відомо, адміністрація ЛНУ виступає проти будівництва на площі перед університетом дворівневого підземного паркінгу на 350 автомобілів. Детальніше про позицію університету ZAXID.NET писав у репортажі «Заболочена територія».

Нагадаємо також, що з 1 листопада на вулиці Львова вийдуть міські інспектори паркування, які мають штрафувати і примусово евакуйовувати автомобілі, що порушують правила паркування. На підставі нового закону інспектори тепер зможуть штрафувати порушників лише на підставі фото- та відеоматеріалів.