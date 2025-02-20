Фразеологізми щороку з’являються у завданнях з української мови в межах НМТ. Абітурієнти мають знати їх значення, синонімічні й антонімічні зв’язки, а також правильно використовувати в текстах. Osvita.ua підготувала словник фразеологізмів, які зустрічалися в тестах усіх років.

Аріаднина нитка – те, що дає правильний напрямок, допомагає знайти правильний вихід з якоїсь ситуації.

Аж іскри летять – дуже енергійно, завзято, запально, докладаючи всіх зусиль.

Бувати в бувальцях – багато бачити, зазнавати в житті.

Брати у свої руки – підкоряти кого-небудь своїй волі; керувати кимсь.

Бити в хвіст і в гриву – дуже сильно діяти.

Бити байдики – бути без діла, весело проводити час.

Бабине літо – погідні дні на початку осені; павутиння, що літає в цей період.

Водити за ніс – обдурювати кого-небудь певний час, не виконуючи обіцяного або приховуючи щось.

Води не замутить – дуже лагідний, скромний, сумирний.

Відкривати шлях – створювати сприятливі умови для досягнення успіху в чому-небудь.

Вити вовком – бути у стані великого розпачу.

Викинути з голови – перестати думати про кого-, що-небудь, забути когось, щось.

Вийти в люди – домогтися певного становища в суспільстві.

Видно пана по халявах – людина розкривається в її поведінці.

Виводити з рівноваги – позбавляти душевного спокою, порушувати нормальний ритм життя, роботи.

Варити воду – знущатися з кого-небудь, показувати свої примхи, вередуючи перед ким-небудь, висуваючи надмірні вимоги або прискіпуючись до когось.

Гріти чуба – витрачати багато сил і енергії, старанно виконуючи якусь роботу; тяжко, виснажливо працювати.

Грати першу скрипку – бути головним у якій-небудь справі.

Грати очима – грайливо поглядати на когось, прагнучи привернути до себе увагу, викликати інтерес до себе.

Голки не підточиш – дуже якісно, так, щоб не було претензій.

Гнути коліна – виражати покірність; запобігати перед ким-небудь, підлещуватися до когось.

Геростратова слава – слава, яка була отримана злочинним шляхом або не хорошими вчинками.

Ганяти собак – не працювати, нічого не робити; байдикувати.

До сьомого поту – дуже виснажливо, понад силу; тяжко.

Дати відкоша – не погоджуватися виходити заміж чи зустрічатися з кимсь; відмовляти кому-небудь у сватанні, залицянні.

Дамоклів меч – небезпека або неприємність, що постійно загрожує комусь.

Далеко куцому до зайця – велика різниця між ким-небудь.

Еолова арфа – душа людини, яка відгукується на всі події життя.

Знати, де раки зимують – маючи неабиякий досвід, уміти добре розбиратися в ситуації; бути хитрим, спритним.

Зі шкури пнутися – старатися з усіх сил.

Збігло за водою – непомітно і безповоротно зникло щось.

Збиватися з ніг – дуже втомитися, набігавшись, находившись або від різних клопотів.

Заходити збоку – говорити про суть справи натяками, репліками.

Зарубати на носі – добре, надовго запам’ятати.

Заварити кашу – затіяти щось дуже складне, клопітне, що загрожує неприємними наслідками.

За тридев’ять земель – дуже далеко.

За милу душу – охоче, з дуже великим задоволенням.

За всяку ціну – обов'язково, неодмінно, за всіляких умов, обставин, попри будь-які труднощі чи перешкоди.

За версту почути – відразу можна розпізнати, відрізнити від інших кого-, що-небудь.

З молоком на губах – хтось дуже молодий, неповнолітній, недосвідчений.

З душі верне – який відвертає від себе; осоружний.

З доброго дива – невідомо чому, чомусь, без будь-якої причини.

І кіт не валявся – хто-небудь ще нічого не робив.

І кінці в воду – не залишати ніяких слідів злочину, негідного вчинку.

І води не замутить – дуже лагідний, скромний, сумирний.

Купатися в золоті – жити в багатстві, щасливо, мати всього вдосталь.

Купа на купі – у великій кількості.

Комар носа не підточить – не буде до чого причепитися, прискіпатися.

Ловити кожне слово – дуже уважно, з цікавістю слухати когось.

Ловити ґав – марно витрачати час, нічим не займатися; байдикувати.

Мухи не зобидить – хто-небудь дуже добрий, сумирний, лагідний.

Мотати на вус – придивлятися, прислухатися до чого-небудь; помічати.

Море по коліно – хтось нічого не боїться, ніщо не лякає кого-небудь; не страшно комусь.

Мов на світ народився – хто-небудь відчуває душевний спокій після страждань, переживань, фізичних мук.

Мов з гуски вода – хто-небудь зовсім не реагує на щось; ніщо не впливає, не діє на когось.

Міцний горішок – людина зі складним характером.

Милити чуба – робити зауваження, дорікати кому-небудь за щось; лаяти, картати за щось.

На все горло – дуже голосно.

На всю губу – великий, значний; заможний, багатий.

На живу нитку – як-небудь, аби було з’єднане докупи, щоб не розпалося.

На рівному місці – без якихось видимих причин, безпідставно.

На чистоту – прямолінійно, щиро, відверто.

Набити собі руку – набути досвіду, уміння, вправності, майстерності в чому-небудь.

Нагуляти жиру – поправлятися, товстіти.

Надягати машкару – приховувати свою справжню сутність.

Накрити мокрим рядном – вилаяти когось або різко висловити своє незадоволення, сказати щось неприємне.

Намотати на вус – запам'ятовувати, брати до уваги що-небудь.

Наріжний камінь – основа, базис.

Не в тім’я битий – розумний, тямущий, кмітливий.

Не відривати очей – весь час, уважно, пильно дивитися на кого-, що-небудь, стежити за ким або чимсь; милуватися ким-, чим-небудь.

Не за горами – на невеликій відстані; недалеко, близько; у найближчому майбутньому, незабаром, скоро.

Не йти з думки – мати нав'язливу думку, хто-небудь не може забути, постійно думає, згадує про когось, щось.

Не показувати очей – не приходити, не з'являтися куди-небудь, до когось.

Не чути землі під собою – бути в надзвичайно піднесеному стані; дуже швидко, енергійно.

Невелике цабе – особа, що не займає високої посади, не має ніякого впливу в суспільстві, в колективі.

Неопалима купина – те, що живе вічно.

Ні вдень ні вночі – ніколи.

Ні гаряче ні зимно – байдуже.

Ні кілка ні дрючка – нічого.

Ні пари з вуст – нічого не говорити, затято мовчати.

Ні світ ні зоря – рано.