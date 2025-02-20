Підготовка до НМТ: які фразеологізми варто вивчити і запамʼятати
Фразеологізми щороку з’являються у завданнях з української мови в межах НМТ. Абітурієнти мають знати їх значення, синонімічні й антонімічні зв’язки, а також правильно використовувати в текстах. Osvita.ua підготувала словник фразеологізмів, які зустрічалися в тестах усіх років.
А
Авгієві стайні – щось дуже занедбане, повне безладдя.
Аж іскри летять – дуже енергійно, завзято, запально, докладаючи всіх зусиль.
Азбучна істина – загальнозрозуміла елементарна річ.
Альфа й омега – початок і кінець чого-небудь.
Аріаднина нитка – те, що дає правильний напрямок, допомагає знайти правильний вихід з якоїсь ситуації.
Ахіллесова п'ята – дошкульне місце, вразлива сторона кого-, чого-небудь.
Б
Бабине літо – погідні дні на початку осені; павутиння, що літає в цей період.
Бентежити кров – збуджувати когось.
Бити байдики – бути без діла, весело проводити час.
Бити в хвіст і в гриву – дуже сильно діяти.
Білими нитками шитий – невміло, погано замаскований, виконаний.
Брати у свої руки – підкоряти кого-небудь своїй волі; керувати кимсь.
Брати в шори – підкоряти кого-небудь своїй волі, примушувати коритися.
Бувати в бувальцях – багато бачити, зазнавати в житті.
В
Варити воду – знущатися з кого-небудь, показувати свої примхи, вередуючи перед ким-небудь, висуваючи надмірні вимоги або прискіпуючись до когось.
Виводити з рівноваги – позбавляти душевного спокою, порушувати нормальний ритм життя, роботи.
Виводити на чисту воду – викривати чию-небудь непорядність, підступність, нечесність.
Видно пана по халявах – людина розкривається в її поведінці.
Вийти в люди – домогтися певного становища в суспільстві.
Викинути з голови – перестати думати про кого-, що-небудь, забути когось, щось.
Вискочити на сухе – уникнути заслуженого покарання, осуду.
Вислизнути з рук – поступово зникати, зменшуватися, втрачатися.
Високо літати – посідати високе становище.
Вити вовком – бути у стані великого розпачу.
Витикати носа – вийти звідкись або покинути щось.
Вичитувати мораль – дорікаючи, давати комусь настанови, поради.
Відкривати шлях – створювати сприятливі умови для досягнення успіху в чому-небудь.
Відкрити душу – відверто, щиросердно ділитися з ким-небудь своїми заповітними думками, переживаннями, намірами.
Вітер у голові грає – хто-небудь легковажний, несерйозний.
Води не замутить – дуже лагідний, скромний, сумирний.
Водити за ніс – обдурювати кого-небудь певний час, не виконуючи обіцяного або приховуючи щось.
Г
Ганяти собак – не працювати, нічого не робити; байдикувати.
Гаряча голова – запальна, нестримна людина.
Геростратова слава – слава, яка була отримана злочинним шляхом або не хорошими вчинками.
Гладити по голові – хвалити, заохочувати.
Гнути кирпу – гордовито триматися, бути чванливим, гонористим; задаватися.
Гнути коліна – виражати покірність; запобігати перед ким-небудь, підлещуватися до когось.
Голки не підточиш – дуже якісно, так, щоб не було претензій.
Голову гризти – набридати розмовами.
Грати на нервах – дратувати, дражнити кого-небудь, навмисне спричиняти переживання комусь.
Грати очима – грайливо поглядати на когось, прагнучи привернути до себе увагу, викликати інтерес до себе.
Грати першу скрипку – бути головним у якій-небудь справі.
Гріти чуба – витрачати багато сил і енергії, старанно виконуючи якусь роботу; тяжко, виснажливо працювати.
Д
Давати прочухана – дуже лаяти кого-небудь.
Далеко куцому до зайця – велика різниця між ким-небудь.
Дамоклів меч – небезпека або неприємність, що постійно загрожує комусь.
Дати відкоша – не погоджуватися виходити заміж чи зустрічатися з кимсь; відмовляти кому-небудь у сватанні, залицянні.
До нових віників – надовго.
До сьомого поту – дуже виснажливо, понад силу; тяжко.
Е
Еолова арфа – душа людини, яка відгукується на всі події життя.
Ж
Жовтороте пташеня – про недосвідчену людину.
З
З доброго дива – невідомо чому, чомусь, без будь-якої причини.
З душі верне – який відвертає від себе; осоружний.
З молоком на губах – хтось дуже молодий, неповнолітній, недосвідчений.
З притиском – твердо, категорично, суворо, незадоволено.
За версту почути – відразу можна розпізнати, відрізнити від інших кого-, що-небудь.
За всяку ціну – обов'язково, неодмінно, за всіляких умов, обставин, попри будь-які труднощі чи перешкоди.
За милу душу – охоче, з дуже великим задоволенням.
За тридев’ять земель – дуже далеко.
Заварити кашу – затіяти щось дуже складне, клопітне, що загрожує неприємними наслідками.
Задирати голову – триматися гордовито, задаватися, величатися, ставати зарозумілим.
Задирати носа – гордовито триматися, бути чванливим, гонористим; задаватися.
Закрутити веремію – здіймати колотнечу, спричиняти неспокій; галасувати, вередувати, навмисне шукати причину для сварки, скандалу.
Зарубати на носі – добре, надовго запам’ятати.
Заходити збоку – говорити про суть справи натяками, репліками.
Збиватися з ніг – дуже втомитися, набігавшись, находившись або від різних клопотів.
Збігло за водою – непомітно і безповоротно зникло щось.
Земля обітована – місце заповітної мрії.
Зі шкури пнутися – старатися з усіх сил.
Знати, де раки зимують – маючи неабиякий досвід, уміти добре розбиратися в ситуації; бути хитрим, спритним.
Золота молодь – розбещені діти багатих батьків.
Зривати личину – показувати справжню сутність когось, чогось.
Зривати маску – викривати кого-небудь, показуючи його справжню сутність, істинні наміри.
І
І води не замутить – дуже лагідний, скромний, сумирний.
І кінці в воду – не залишати ніяких слідів злочину, негідного вчинку.
І кіт не валявся – хто-небудь ще нічого не робив.
К
Комар носа не підточить – не буде до чого причепитися, прискіпатися.
Купа на купі – у великій кількості.
Купатися в золоті – жити в багатстві, щасливо, мати всього вдосталь.
Л
Лепта вдовиці – невеликий, посильний вклад.
Ловити ґав – марно витрачати час, нічим не займатися; байдикувати.
Ловити кожне слово – дуже уважно, з цікавістю слухати когось.
Ловити кожну мить – раціонально використовувати час; дорожити часом.
Ловити момент – використовувати слушну нагоду; не упускати якоїсь можливості.
М
Милити чуба – робити зауваження, дорікати кому-небудь за щось; лаяти, картати за щось.
Міцний горішок – людина зі складним характером.
Мов з гуски вода – хто-небудь зовсім не реагує на щось; ніщо не впливає, не діє на когось.
Мов на світ народився – хто-небудь відчуває душевний спокій після страждань, переживань, фізичних мук.
Мозолити руки – займатися фізичною працею; працювати.
Море по коліно – хтось нічого не боїться, ніщо не лякає кого-небудь; не страшно комусь.
Мороз пробирає по спині – комусь стає холодно.
Мотати на вус – придивлятися, прислухатися до чого-небудь; помічати.
Мухи не зобидить – хто-небудь дуже добрий, сумирний, лагідний.
Н
На все горло – дуже голосно.
На всю губу – великий, значний; заможний, багатий.
На живу нитку – як-небудь, аби було з’єднане докупи, щоб не розпалося.
На рівному місці – без якихось видимих причин, безпідставно.
На чистоту – прямолінійно, щиро, відверто.
Набити собі руку – набути досвіду, уміння, вправності, майстерності в чому-небудь.
Нагуляти жиру – поправлятися, товстіти.
Надягати машкару – приховувати свою справжню сутність.
Накрити мокрим рядном – вилаяти когось або різко висловити своє незадоволення, сказати щось неприємне.
Намотати на вус – запам'ятовувати, брати до уваги що-небудь.
Наріжний камінь – основа, базис.
Не в тім’я битий – розумний, тямущий, кмітливий.
Не відривати очей – весь час, уважно, пильно дивитися на кого-, що-небудь, стежити за ким або чимсь; милуватися ким-, чим-небудь.
Не за горами – на невеликій відстані; недалеко, близько; у найближчому майбутньому, незабаром, скоро.
Не йти з думки – мати нав'язливу думку, хто-небудь не може забути, постійно думає, згадує про когось, щось.
Не показувати очей – не приходити, не з'являтися куди-небудь, до когось.
Не чути землі під собою – бути в надзвичайно піднесеному стані; дуже швидко, енергійно.
Невелике цабе – особа, що не займає високої посади, не має ніякого впливу в суспільстві, в колективі.
Неопалима купина – те, що живе вічно.
Ні вдень ні вночі – ніколи.
Ні гаряче ні зимно – байдуже.
Ні кілка ні дрючка – нічого.
Ні пари з вуст – нічого не говорити, затято мовчати.
Ні світ ні зоря – рано.
Ні сіло ні впало – зовсім несподівано, раптово; безпідставно; невідомо чому.
О
Облизня піймати – зазнати невдачі, залишитися ні з чим.
Очей не відведеш – хто-, що-небудь надзвичайно вродливий, гарний, привабливий зовні.
П
Палицею кинути – близько, недалеко.
Пальцем не ворухнути – зовсім нічого не зробити для здійснення чого-небудь.
Пасти задніх – відставати від когось або поступатися перед кимсь у чому-небудь.
Пекти раків – червоніти переважно від сорому, ніяковіти.
Перемінитися на лиці – набувати незадоволеного, часом нездорового виразу (обличчя) у зв'язку з чим-небудь; переживати, нервувати, червоніти, бліднути.
Під дудку стрибати – діяти, перебувати під чужим впливом.
Підвернутися під руку – випадково опинитися поблизу.
Підносити до небес – надмірно вихваляти кого-небудь.
Піймати синицю в руку – досягти чогось важливого, бажаного.
Піррова перемога – сумнівна перемога, що не виправдовує жертв.
Плескати язиком – багато говорити про щось неістотне, пусте; базікати, теревенити.
Плести химери – говорити щось пусте, неістотне.
Подавати руку – підтримувати когось, допомагати кому-небудь у скрутний для нього час.
Показати товар лицем – представити що-небудь з кращого боку, у найкращій якості.
Показати, де раки зимують – провчити кого-небудь, завдаючи йому неприємностей, прикрощів.
Поливати брудом – несправедливо звинувачувати когось у чомусь; обмовляти, неславити, ганьбити.
Попасти в тенета – опинитися у скрутному становищі, у несприятливих умовах.
Попасти на слизьке – опинитися у скрутному становищі.
Пороху не вигадає – позбавлений кмітливості, який не може додуматися до чогось, здогадатися про щось.
Поставити на карту – ризикувати чим-небудь заради мети, успіху.
Поставити на місце – певними діями, зауваженнями змусити когось опам’ятатися від зарозумілості, нескромності.
Поставити на ноги – виростити, виховати когось.
Поставити на чолі – надати провідної ролі, зробити керівником, вождем кого-, чого-небудь.
Поставити перед фактом – повідомляти про те, що вже відбулося, сталося.
Потрапити в павутину – потрапити в безвихідну ситуацію.
Потрапити в тенета – опинитися в скрутному становищі, в несприятливих умовах; опинитися під впливом чого-небудь.
Починати здалека – не розкривати одразу своїх думок, намірів; говорити натяками.
Прокрустове ложе – те, що виступає мірилом, під яке штучно, насильно підганяють що-небудь, пристосовуючи до нього.
Прописати іжицю – суворо покарати кого-небудь, картати, дорікати, лаяти.
Птах високого польоту – людина, яка займає значне становище в суспільстві та має владу, вагу, великий вплив у якомусь колективі.
Пускати бісики – кокетувати, загравати з ким-небудь.
Пустити червоного півня – підпалити що-небудь, викликати пожежу з метою розплати, помсти.
Р
Рвати боки – нестримно, безугавно сміятися, реготати; надриватися від реготу.
Рвати вуха – викликати неприємні відчуття, вражати (про звуки).
Рвати горло – дуже кричати, галасувати.
Рвати руки – дуже важко, багато з надмірним напруженням, над силу працювати.
Розкривати карти – переставати приховувати свої (або чиїсь) плани, наміри тощо; починати діяти відкрито.
Розуму не позичати – хто-небудь дуже розумний, тямущий.
Рота не розкрити – мовчати, нічого не говорити.
Руки загребущі – хто-небудь дуже жадібний, ненаситний, прагне до наживи.
Руки не доходять – хто-небудь не може займатися чимсь, робити щось, переважно через велику зайнятість, брак часу.
Руки не підіймаються – не вистачає рішучості; сумління не дозволяє щось зробити.
Руки сверблять – дуже хочеться.
С
Світла голова – розумна, кмітлива людина.
Сізіфова праця – надзвичайні зусилля, спрямовані на досягнення чогось, які не дають бажаних результатів; непосильне щось.
Сім п’ятниць на тиждень – часта й легка зміна своїх рішень.
Сісти в калюжу – потрапити в дуже незручне або смішне становище; зазнавати у чомусь невдачі.
Скреготати зубами – виявляти гнів, роздратування, невдоволення.
Слова не видавиш – хтось мовчазний, неговіркий, небалакучий.
Спáсти з лиця – ставати блідим, змученим; марніти.
Співати дифірамби – захвалювати кого-небудь; вихваляти щось.
Ставати дибки – не погодитися з чим-небудь, запротестувати.
Стелитися під ноги – догоджати кому-небудь, принижуючись та втрачаючи людську гідність.
Стояти біля керма – очолювати що-небудь, керувати чимсь.
Стріляний горобець – досвідчена, бувала людина, яку тяжко перехитрити, обдурити.
Сухий хліб їсти – жити у нестатках, у бідності, нужді.
Сховатися у шкаралущу – не довіряти нікому, заглибитися у власні переживання.
Т
Теревені правити – говорити про щось незначне, дріб'язкове, марнуючи час; займатися балаканиною; говорити дурниці, нісенітниці; базікати.
Топтати ряст – жити.
Тримати в чорному тілі – суворо поводитися з ким-небудь, позбавляти волі, свободи, дій.
Тримати хвіст бубликом – не журитися, зберігати почуття оптимізму; бути впевненим.
Тягти жили – забирати у когось усі кошти; вимотувати, вимучувати когось важкою, обтяжливою роботою; тяжко експлуатувати кого-небудь.
У
У вогонь і воду – куди завгодно; на все.
У свинячий голос – несвоєчасно.
Ударити по руках – домовитися про щось, прийти до згоди, рукостисканням виражати згоду в чому-небудь.
Укрутити хвоста – приборкати, домогтися послуху.
Уривати терпець – доводити кого-небудь до втрати ним рівноваги, спокою.
Ухопити шилом патоки – зазнати невдачі; невдало зробити що-небудь; не досягти нічого.
Х
Ходити довкола – не торкатися суті якої-небудь справи, говорити не прямо, а відволікаючи когось від головного.
Хоч відбавляй – дуже багато.
Хоч вовком вий – уживається для вираження безвихідного, скрутного становища, великого відчаю, досади через неможливість що-небудь змінити.
Хоч голки збирай – видно, ясно.
Хоч греблю гати – дуже багато, велика кількість кого-, чого-небудь.
Хоч з лиця воду пий – дуже гарний, вродливий.
Хоч за раму клади – дуже гарний, вродливий.
Хоч картину малюй – хтось дуже гарний, вродливий.
Хоч кричи – уживається для вираження надзвичайно скрутного або безвихідного становища, відчаю.
Хоч оком світи – темно.
Хоч свічки ліпи – м'який, не дуже принциповий, слабохарактерний.
Хоч у вухо бгай – дуже лагідний, покірний, податливий.
Хоч у рамці вправ – хто-небудь дуже гарний, вродливий.
Ч
Через пень колоду – абияк, не так, як треба.
Честь мундира – гідність особи як представника певної організації.
Читати молитву – дорікати кому-небудь, лаяти, сварити когось.
Ш
Шапкою докинути – близько.
Щ
Що б там не було – за будь-яких умов, обставин; неодмінно.
Я
Язик без кісток – хто-небудь занадто балакучий, говіркий.
Як бджіл у вулику – дуже багато, безліч.
Як білка в колесі – бути постійно заклопотаним, мати багато роботи, турбот.
Як в око вліпити – сказати доречно, влучно.
Як гора з плечей – хтось відчув полегшення, звільнившись від важких обов’язків, сумнівів, турбот.
Як горіхи лущити – виконувати легко, без зусиль.
Як гриби після дощу – швидко й у великій кількості.
Як грім з ясного неба – несподівано, раптово, зненацька.
Як дві краплі води – схожий.
Як з воску зліплений – дуже виснажений, блідий, змарнілий.
Як з місяця впасти – не знати того, що відоме всім.
Як засватана дівка – несміливий.
Як камінь з душі – кому-небудь стало легко, спокійно; хто-небудь відчуває душевну полегкість, заспокоївся.
Як камінь під гору котити – докладати зусиль, дуже важко.
Як кіт наплакав – дуже мало.
Як курка лапою – недбало, неохайно, неакуратно.
Як лисому гребінь – уживається для виразу категоричного заперечення змісту зазначених слів; зовсім не треба (потрібно).
Як мильна бульбашка – тимчасовий.
Як мокре горить – повільно.
Як на вугіллі – у стані дуже сильного хвилювання, збудження.
Як на голках – у стані надзвичайного нервового збудження, збентеження, хвилювання; неспокійно, тривожно, нетерпляче.
Як на долоні – дуже добре, чітко, виразно.
Як на пожежу – дуже голосно, дуже швидко.
Як на світ народився – хто-небудь відчуває душевний спокій чи має добре самопочуття після страждань, переживань, фізичних мук.
Як п'яте колесо – зайвий.
Як рак свисне – невідомо скільки, невідомо коли, дуже довго.
Як свиня на коня – уживається для вираження повного заперечення змісту речення.
Як свої п’ять пальців – дуже добре, досконало.
Як Сірку муху з’їсти – дуже легко.
Як торішні бублики – щось непотрібне, зайве.
Як у воду дивитися – безпідставно передбачати що-небудь, пророкувати.
Як у воду опущений – дуже похмурий, зажурений, сумний і т.ін. хто-небудь; приголомшений, засмучений.
Як у колесі білка – бути дуже заклопотаним.
Як у кота сліз – дуже мало.
Як у рот води набрав – втративши здатність або бажання говорити, мовчати; мовчки.
Як у тумані – нечітко, невиразно.
Як церковна миша – бідний.
Як чорна хмара – дуже сумний, похмурий, невеселий, невдоволений.