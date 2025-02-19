Цей фразеологізм знайомий багатьом із нас, тому що його часто використовують у побуті

Фразеологізм «зарубати на носі» добре відомий багатьом, адже його часто використовують у повсякденному мовленні. Освітня платформа «Всеосвіта» розповість про його значення та походження.

Що означає «зарубати на носі»?

«Зарубати на носі» означає запам’ятати, добре засвоїти раз і назавжди.

Звідки походить вираз «зарубати на носі»?

У давнину неписьменні люди носили із собою дощечки, на яких зарубками робили різні позначки, тобто примічали, що потрібно запам’ятати: вели облік боргів, роботи, різного товару тощо. Ці дощечки називали носами, бо їх носили.