Меблі з натурального ротанга вражають своїм благородним виглядом і довговічністю

Садові меблі з ротанга – стильне та практичне рішення для заміських будинків і терас. Вони поєднують легкість, міцність і естетику природного матеріалу. Проте, щоб вироби не втратили свій вигляд після холодного сезону, важливо правильно підготувати їх до зимівлі. Про це пише Вest home ideas.

Догляд за натуральним ротангом

Перед зберіганням обов’язково почистьте поверхню від пилу й бруду. Для цього не варто використовувати багато води: достатньо м’якої ганчірки, злегка змоченої в мильному розчині. Дайте меблям повністю висохнути, а потім відполіруйте їх м’якою тканиною. Це допоможе зберегти блиск і захистить матеріал від пересихання.

Якщо помітні дрібні пошкодження, тріщини чи подряпини, обробіть ці місця дрібнозернистою шліфувальною губкою, а потім нанесіть тонкий шар лаку. Це не лише покращить вигляд меблів, а й збереже їхню міцність.

Догляд за штучним ротангом

Меблі зі штучного ротанга виготовляють із полімерів, тому вони більш стійкі до вологи та перепадів температур. Їх можна мити водою зі шланга або м’якою губкою з мийним засобом. Для важкодоступних місць зручно використовувати стару зубну щітку. Після миття обов’язково дайте меблям висохнути на повітрі.

Як зберігати ротангові меблі взимку

Незалежно від типу ротанга, у холодний період меблі краще прибрати в сухе приміщення – гараж, альтанку або комору. Якщо такої можливості немає, накрийте їх спеціальними захисними чохлами, що не пропускають вологу, але дозволяють циркуляцію повітря.

Не використовуйте герметичну плівку: під нею накопичується конденсат, який може зіпсувати матеріал. Також варто підкласти під меблі дерев’яну решітку чи підставку, щоб уникнути контакту з вологою землею або плиткою.

Порада фахівця

Перед настанням морозів варто перевірити стан усіх кріплень і стиків. Якщо меблі розбірні – частково розберіть їх і зберігайте окремо, щоб уникнути деформації. Весною достатньо буде протерти вироби вологою серветкою, і вони знову виглядатимуть як нові.