Підозрюваний у катуваннях українців хоче повернутися на службу до 35-ї бригади

Звільнений з російського полону військовий Максим Бобилєв, якого підозрюють у катуванні полонених українців, заявив, що хоче повернутися на службу до Збройних сил України. Про це у четвер, 26 червня, повідомило hromadske.

Максим Бобилєв заперечує звинувачення у співпраці з адміністрацією колонії, де утримували полонених українців, та побитті полонених. Він заявив, що планує довести свою невинуватість, а потім повернутися на службу до 35-ї окремої бригади морської піхоти.

«Я ж наразі є досі чинним військовослужбовцем, мене не звільняли, нічого», – цитує hromadske Максима Бобилєва.

Водночас Максим Бобилєв не знає, чи згодна бригада знову прийняти на службу. Підозрюваний каже, що не зміг зв’язатися з побратимами чи командиром, оскільки перебуваючи під вартою, не має мобільного телефону.

У 35 бригаді Бобилєв, за його словами, служив за контрактом з 2021 року, а у перший день повномасштабного вторгнення у селі Чаплинка на Херсонщині потрапив у полон. Військовий стверджує, що не причетний до катувань у російському полоні й «на собі відчув» ставлення окупантів до полонених.

Нагадаємо, Максим Бобилєв повернувся до України у межах обміну військовополоненими 17 липня 2024 року. Колишній військовополонений Віктор «Лелека» Лахно, побачивши його на фото Володимира Зеленського, заявив, що Бобилєв брав участь у побитті азовців, співпрацював з адміністрацією колонії в окупованому місті Горлівка Донецької області та хотів позбутися українського громадянства.

18 липня того ж року СБУ зареєструвала кримінальне провадження і розпочала розслідування, а вже за кілька тижнів Бобилєва затримали за підозрою у жорстокому поводженню з військовополоненими, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 ККУ). Слідчі отримали свідчення від п'ятьох потерпілих за період із вересня 2023 до січня 2024 року.

Наразі Бобилєв перебуває під вартою. 26 червня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний йому захід у вигляді тримання під вартою до 23 серпня.