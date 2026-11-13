Олександр Дубінський перебуває під вартою з листопада 2023 року

Народний депутат Олександр Дубінський, який майже три роки перебуває під вартою за підозрою в державній зраді, отримав від Верховної Ради понад 3,4 млн грн. Йдеться про виплати на здійснення депутатських повноважень, які йому продовжували нараховувати попри перебування в слідчому ізоляторі. Про це у четвер, 12 листопада, повідомив проєкт «Схеми».

За даними журналістів, у липні 2026 року голова регламентного комітету Верховної Ради Сергій Кальченко під час засідання розповів про звернення Дубінського. Нардеп просив виплатити йому заробітну плату, гроші на здійснення депутатських повноважень, а також компенсацію за невикористані відпустки.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Кальченко пояснив, що зарплату народному депутату нараховують лише за фактично відпрацьований час. Тому саме перебування під вартою не дає підстав для її виплати.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Водночас щодо грошей на здійснення депутатських повноважень, які становлять близько 200 тис. грн на місяць, голова комітету висловив іншу позицію. За його словами, ці виплати здійснюють за весь період після обрання особи народним депутатом України».

Отже, комітет дійшов висновку, що такі кошти нараховують незалежно від того, чи виконує депутат свої обов’язки фактично, – достатньо мати депутатський мандат. Присутні члени комітету не заперечували проти такого трактування, а рішення підтримали одностайно.

Як з’ясували «Схеми» з даних офіційного державного вебпорталу, вже за три дні після засідання комітету Апарат Верховної Ради розпочав перераховувати Дубінському гроші. Перший платіж становив майже 200 тис. грн. Загалом станом на жовтень 2026 року народний депутат отримав понад 3 млн 400 тис. грн.

Журналісти «Схем» звернулися до Дубінського по коментар через його адвоката. На момент публікації відповіді вони ще не отримали.

Нагадаємо, Олександр Дубінський перебуває під вартою з листопада 2023 року. Йому повідомили про підозру в державній зраді через імовірну співпрацю з російськими спецслужбами, а також у низці інших злочинів, зокрема службовому підробленні та організації незаконного переправлення людей через кордон. У травні 2026 року нардеп отримав ще одну підозру – у поширенні антиукраїнських меседжів. За даними слідства, дописи йому допомагали готувати адвокати під час зустрічей у СІЗО.