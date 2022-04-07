Територія Білорусі поблизу кордону з Україною виявилася замінованою

Співробітник КДБ Білорусі підірвався на міні у зоні відселення Гомельської області поблизу кордону з Україною. На цій території виявили ще десяток мін.

5 квітня жителі Мозира помітили, що ДАІ перекрила вулицю Ленінську біля будівлі місцевого КДБ. Від воріт виїхав мікроавтобус ритуальної служби, за ним «люди в цивільному» та військові. У той же час білоруські Telegram-канали почали повідомляти, що біля кордону з Україною підірвалися на міні чи то співробітники КДБ, чи то прикордонники чи природоохоронні інспектори.

Білоруській службій «Раді Свобода» вдалося з’ясувати, що в цей день ховали співробітника місцевого КДБ, підполковника Андрія Р. Чоловік з таким прізвищем дійсно служив у КДБ. У 2018 році отримав нагороду від влади Мозира до 100-річчя збройних сил.

Інше джерело видання розповіло, що УАЗ, в якому перебував співробітник КДБ, підірвався на міні в зоні відселення, поблизу села Біла Сорока Наравлянського району. «Це білоруська територія, звідки міни? Але є інформація, що водія просто розірвало на шматки. Після цього місцевість обшукали та виявили ще десять мін. Звідки вони взялися, невідомо», – повідомило джерело видання.

На момент похорону поруч з будівлею КДБ помітили припаркований автомобіль Toyota з літерою «V», яка є одним із розпізнавальних знаків, які використовують російські військові під час агресії проти України.

Офіційної інформації, зокрема, в державних ЗМІ Білорусі, про загибель співробітника КДБ не було.