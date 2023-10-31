Реабілітанти можуть працювати за власним бажанням

На базі реабілітаційно центру «Назарет» біля Дрогобича підприємець з Покровська на Донеччині Михайло Головко відкрив соціальне підприємство з виробництва тактильної плитки. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

У Покровську з 2004 року і до повномасштабного вторгнення подружжя Головків займалося виготовленням бруківки, парканів, грат тощо. Та 24 лютого 2022 року багатодітна сім’я виїхала з міста. Спочатку пів року жили у Закарпатській області, потім переїхали на Дрогобиччину, сюди ж перевезли бізнес, на розвиток якого отримали фінансову допомогу від ЛОВА.

У реабілітаційному центрі «Назарет» на підприємстві з виготовлення тактильної плитки працюють реабілітанти, які лікуються тут від алко- і наркозалежності. Вони отримують оплату, а частина прибутку іде на підтримку спільноти РЦ «Назарет».

«Я вирішив, що люди, які перебувають у центрі, мають якісь труднощі, їх там реабілітують, і буде класна історія, якщо ці люди будуть виготовляти щось корисне, наприклад, для людей з інвалідністю. І я закупив форми для тактильної плитки», – говорить Микола Головко.

На Львівщині працює Програма підтримки бізнесу на час воєнного стану. Вона передбачає надання безповоротної фінансової допомоги релокованому бізнесу. Важливою умовою для отримання допомоги є перереєстрація бізнесу на території Львівської області.