Підприємці малого бізнесу провели мирну акцію протесту під окружним адмінсудом у Львові

Власники МАФів вимагають скасування ухвали ЛМР, що забороняє торгувати алкоголем у кіосках

Головні новини Львова 14.05Софія Трощук, 14 травня, 18:27 1222 0
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Одна з підприємиць подала до суду вимогу скасувати ухвалу ЛМР, яка забороняє торгувати алкоголем у кіосках. У вівторок, 14 травня, підприємці прийшли під стіни окружного адмінсуду з акцією протесту.

«Підприємець, який обслуговує тимчасову споруду, так само сплачує податки, сплачує ліцензію, він тягне весь на собі податковий тягар», – каже підприємець Олег Дутко.

«У людей є кредити, вони вклали гроші в бізнес, мають оплачені ліцензії. І на сьогоднішній день фізично люди розуміють, що собі дати раду з тим всім не зможуть, якщо мають закрити свої магазини», – додає співорганізатор акції Роман Жук.

фото ZAXID.NET

Та у міськраді твердять: ухвала не передбачає закриття торгових точок, а має на меті змусити підприємців змінити асортимент. Щоби в місті поменшало злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння. Зараз районні адміністрації проводять перевірку МАФів.

«Нікого ми не збираємося штрафувати. Депутатський корпус прийняв рішення, що, якщо підприємці не дослухаються і не заберуть спиртних напоїв із прилавків, тоді ми будемо вилучати ту тимчасову споруду з перспективної схеми. Відповідно, вона може бути демонтована», – пояснила директорка міського департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Журналісти ZAXID.NET Новин вирішили перевірити, чи дотримуються торговці нових правил. На вул. Боткіна у продуктовому МАФі весь алкоголь прикрили тканиною. А на вході попереджають, що не продають вина чи міцних напоїв.

У МАФі на вул. Науковій, 55 торгували алкоголем та цигарками. Але зараз тут зачинено. А ось кіоск поруч, у кілька разів більший – продає все.

Мешканці цього району до заборони ставляться спокійно. Мовляв, точок продажу алкоголю в місті і так вистачає.

«Я думаю, що це правильно. Щоб діти не купували. Це правильно. Алкоголь – річ, яка нищить, а молодь – особливо», – вважає мешканка вул. Наукової пані Ярослава.

«Треба наполовину щоб було. А нащо їх стільки на кожному кроці? Їх треба наполовину менше і все! Я думаю, що тоді буде добре», – додає місцевий мешканець Роман.

Районні адміністрації нарахували у Львові 236 кіосків, що торгували алкоголем. Це 14% від усіх зареєстрованих в місті МАФів.

Нагадаємо, під час засідання сесії 4 квітня депутати Львівської міської ради прийняли ухвалу про заборону торгівлі алкоголем у тимчасових спорудах (МАФах).

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