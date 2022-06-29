Україна та Росія провели найбільший обмін полоненими – додому повернулись 144 захисників, зокрема 95 з «Азовсталі». Ракетні удари по Миколаєві стали трагічними, росіяни уже кілька днів інтенсивно обстрілюють Харків, від ворожих атак потерпає Дніпро, на сході ситуація стабільно важка.

ZAXID.NET підсумовує сто двадцять шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Трагічно ранок розпочався у Миколаєві, там росіяни влучили ракетою у багатоповерхівку, є загиблі. Також унаслідок ранкового ракетного обстрілу Миколаєва виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Загорілися 11 гаражів та 9 автомобілів.

Російські загарбники знову нанесли ракетний удар по Дніпру, на Сумщині прикордонники збили російський ударний дрон із вибухівкою. Останні кілька днів російські військові також жорстоко та інтенсивно обстрілюють Харків та Харківську область.

Росіяни готують Мелітополь до «референдуму»: примушують мешканців міняти паспорти та номерні знаки на авто.

Україна і Росія провели найбільший обмін полоненими за час війни. Додому повернули 144 українських воїни, зокрема, 95 захисників з «Азовсталі».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 29 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 35 450 військових. Також було знищено:

танків – 1 572 (+5);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 720 (+16);

артилерійських систем – 781 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 246 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 103 (+1);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 185 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 598 (+9);

катерів/кораблів – 14 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 640 (+4);

спеціальна техніка – 61 (+0);

крилаті ракети – 142 (+3).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни влучили ракетою у багатоповерхівку в Миколаєві, четверо загиблих.