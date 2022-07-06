У тимчасово окупованому Херсоні та Макіївці горіли склади російських військових, українські воїни також відбили наступи ворога на Бахмутському напрямку. Ситуація на сході напружена, битва за Слов’янськ може стати наступною ключовою на Донбасі.

ZAXID.NET підсумовує сто тридцять третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни атакували Харків, унаслідок ракетних ударів постраждав корпус Національного педагогічного університету імені Сковороди, а на Миколаївщині при обстрілі села Нечаяне загинула людина.

Росія перекинула на ізюмський напрямок більшість частин Східної і Західної груп військ, що залишилися в наявності, і продовжує наступ на Слов'янськ. За даними британської розвідки, Слов'янськ стане наступною ключовою битвою на Донбасі.

Російські війська завдали ракетних ударів по місту Торецьк Донецької області, у області зараз йдуть важкі бої з російськими окупантами.

У Херсоні в районі залізничного вокзалу внаслідок вибуху знищено склади окупантів. ЗСУ знищили ракетним ударом склад боєприпасів в окупованій Макіївці, а також відбили наступи ворога на Бахмутському напрямку.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 36 500 військових. Також було знищено:

танків – 1 600 (+6);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 789 (+17);

артилерійських систем – 812 (+6);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 107 (+2);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 187 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 648 (+14);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 664 (+4);

спеціальна техніка – 65 (+0);

крилаті ракети – 153 (+9).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Миколаївщині при обстрілі села Нечаяне загинула людина.