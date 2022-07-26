Масований ракетний удар по Миколаєву та Одеській області, обстріли Харкова, прикордонних сіл Сумщини, Чернігівщини та десятків населених пунктів на лінії зіткнення.

ZAXID.NET підсумовує 153 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У ніч на 26 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по півдню України. В Одеській області влучили у приватні будівлі, у Миколаївській – у портову інфраструктуру. Попередньо обійшлося без жертв.

За даними Генштабу, ворог проводить розвідку безпілотниками в прикордонних районах Волинської області, а на Чернігівщині та Сумщині продовжує обстріли прикордонних населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії Борщову Соснівку, Петрівку, Рубіжне, Мосьпанове, Чугуїв, Світличне та Слатине, завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського.

Від ствольної та реактивної артилерії і танків постраждали низка населених пунктів Донеччини, Григорівку, Покровське та Новолуганське обстріляла авіація. Росіяни намагалися просунутися неподалік Богородичного, але безуспішно, і відійшли. Так само українські військові успішно відбили спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки, спроби штурмів в районах Берестового, Соледара та Семигір’я.

Обстріли цивільної та військової інфраструктури зафіксували в декількох населених пунктах Запорізької області неподалік лінії фронту. На півдні, в Херсонській та Миколаївській областях противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій, активно веде повітряну розвідку безпілотниками та здійснює обстріли вздовж лінії зіткнення.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 26 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 39 870 військових. Також було знищено:

танків – 1 737 (+7);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 959 (+9);

артилерійських систем – 880 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 258 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 117 (+1);

літаків – 222 (+0);

гелікоптерів – 189 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 722 (+3);

крилатих ракет – 174 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 835 (+3);

спеціальної техніки – 75 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Під час розбору завалів Будинку культури в Чугуєві, який росіяни зруйнували ракетами напередодні, рятувальники виявили тіло загиблої людини.