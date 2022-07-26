Наслідки ранкових обстрілів Миколаєва

У ніч на 26 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по півдню України. За інформацією Оперативного командування «Південь», в Одеській області влучили у приватні будівлі, у Миколаївській – у портову інфраструктуру.

«По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування», – зазначено у повідомленні.

Зазначається, що на Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл, які спричинили пожежі. На місцях працюють рятувальники. Відомо, що внаслідок обстрілу є руйнування в селищі Затока. Зокрема відео зруйнованих будинків опублікував Володимир Зеленський.

Ще одним місцем влучання російської ракети на Одещині стала база відпочинку в Затоці, повідомило «Радіо Свобода». База зруйнована вщент. Від ударної хвилині також постраждали будівлі в радіусі півкілометра.

Фото прінт-скріни з відео «Радіо Свободи»

На базі було кілька охоронців – під час повітряної тривоги вони встигли сховатися. Попередньо, постраждалих немає.

Попередньо постраждалих немає. За інформацією речника ОВА Сергія Братчука, росіяни завдали удару зі стратегічних бомбардувальників.

На Миколаївщині окупанти атакували портову інфраструктуру. По Миколаївському району було нанесено удар із зенітно-ракетної системи (ЗРК) С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя. Інформацію щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюють.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич близько 05:24 написав про потужні вибухи у місті. Проте більше деталей він не повідомив.

За інформацією голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма станом на 08:00 вівторка, 26 липня, відомо про потрапляння боєприпасів та їхніх уламків в об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство у Миколаєві. Попередньо, жертв немає. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста.Також він повідомив, що напередодні ввечері та сьогодні зранку росіяни обстріляли с. Широке та с. Червона Долина. Під постійними обстрілами залишаються села, які розташовані на лінії розмежування у Березнегуватській громаді.

Володимир Зеленський в своєму Instagram поширив відео наслідків російського обстрілу в Затоці. На кадрах видно зруйновані будинки на одній із вулиць курортного селища.