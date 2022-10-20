Росіяни вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, під прицілом була також Запорізька та Миколаївська область. На Миколаївщині за ніч українські захисники збили 14 дронів-камінкадзе. Щодо Херсонщини, то супутник зафіксував втечу росіян на лівий берег Дніпра біля Херсону.

ZAXID.NET підсумовує 239 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі на Миколаївщині українські захисники збили 14 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Вранці по Миколаєву вдарили із С-300, також ракетний удар був зафіксований у Запорізькій області. Там росіяни били по території дитячої спеціалізованої школи в селищі міського типу Комишуваха. На щастя, у обох випадках без постраждалих.

Ворожі війська щоденно наносять удари по Дніпропетровщині. Сьогодні під прицілом було промислове підприємство та об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі. Влада повідомляла про серйозні руйнування.

Нагадаємо, що через масові атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури по всій Україні влада просить підприємців та мешканців економити електроенергію, щоб уникнути віялових відключень.

Є новини й на Херсонщині, де росіяни готують до наступу ЗСУ. Російські війська переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині. Як свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі росіяни, з початку жовтня вантажний пором декілька разів переправляв російських солдатів та військову техніку через Дніпро з району селища Козацьке до Нової Каховки.

ISW також попередив про російську атаку на Каховську ГЕС під чужим прапором. Окупанти вважають, що прорив греблі Каховської ГЕС стримає наступ ЗСУ через Дніпро.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 66 650 військових. Також було знищено: