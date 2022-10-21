Унаслідок ранкової атаки по Запоріжжю постраждали четверо поліцейських – ракета вибухнула біля їхнього авто. Росіяни двічі вдарили по промисловому об’єкту Харкова, під прицілом була Миколаївщина, Сумщина та Чернігівщина. На сході зараз тривають напружені бої, найгарячіший напрямок на Луганщині – у районі Сватового.

ZAXID.NET підсумовує 240 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Зранку росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. У місті пролунало шість вибухів, було пошкоджено житловий будинок та об'єкти інфраструктури. Одна російська ракета вибухнула біля поліцейського авто, четверо поліцейських отримали травми.

Ворог також двічі завдав ракетних ударів по промисловому об’єкту Харкова. Росіяни били ракетами С-300 із Бєлгородської області. За останніми даними, внаслідок обстрілів постраждали дев’ять осіб.

Вночі та вранці були зафіксовані на Миколаївщині та Чернігівщині, а також мінометний обстріл на Сумщині. На щастя, унаслідок ворожих атак немає жертв та серйозних наслідків. Удень під час повітряної тривоги на Миколаївщині збили російський штурмовик Су-25.

На півдні та сході тривають серйозні бої. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що найгарячіший напрямок в області зараз в районі Сватового.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 21 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 66 750 військових. Також було знищено: