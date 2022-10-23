Росія завдала ракетних ударів та задіяла іранські дрони-камікадзе у Миколаївській та Запорізькій області, ворожі атаки були й на Дніпропетровщині. За даними британської розвідки, Росія готується до «глибокої оборони» нинішньої лінії фронту в Україні. На сході та півдні країни тривають складні бої.

ZAXID.NET підсумовує 242 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі російські війська атакували дронами-камікадзе Миколаївську область, наші військові впродовж ночі збили 14 ворожих безпілотників. По самому Миколаєву ворог вдарив ракетами типу С-300, обійшлося без жертв, але є руйнування житлових будинків, інфраструктури. Пошкоджені п’ять багатоповерхових та 10 приватних будинків.

Під прицілом був й Нікопольський район Дніпропетровської область, де з РСЗВ та важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду. Ракетний обстріл та атака ворожих дронів зафіксовані у Запорізькій області. На щастя, у обох випадках обійшлось без постраждалих.

За даними Військово-морських сил ЗСУ, станом на 23 жовтня Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 17 кораблів та катерів – загальний залп крилатих ракет «Калібр» на них становить 100 одиниць.

За даними британської розвідки, російські війська значно глибше укріплюють оборону по лінії фронту, готуючись до стримування швидких українських контрнаступів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 23 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 67 470 військових. Також було знищено: