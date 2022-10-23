Російські війська тепер значно глибше укріплюють оборону по лінії фронту, готуючись до стримування швидких українських контрнаступів. Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Загалом проект оборони передбачає, що Росія докладе значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, намагатись стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи.

Спецслужбовці зазначили, що 19 жовтня власник Wagner Group Євгєній Прігожин заявив, що його команда інженерів будує велику укріплену оборонну «лінію Вагнера» в окупованій Росією Луганській області, і опублікував карту, на якій показано запланований масштаб проекту.

На знімках видно ділянку новозбудованої протитанкової оборони та системи окопів на південний схід від Кремінної Луганської області.

У Міноборони Британії зауважили, що якщо плани росіян настільки масштабні, як стверджує Прігожин, то, швидше за все, роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донецьк в зону оборони, що частково повторює лінії контролю, які встановилися у 2015 році.