Девід Петреус не виключає втручання США у війну в Україні

Екс-глава ЦРУ та командувач Міжнародних сил сприяння та безпеки в Афганістані Девід Петреус заявив, що очолювані США сили союзників можуть втрутитися у війну в Україну. Про це повідомляється в інтерв'ю для французького L'Express.

Відповідаючи на запитання журналіста, за яких обставин НАТО може активніше втрутитися у війну на українській території, Петреус заявив, що це може статися в умовах «нечуваних та жахливих» дій з боку РФ.

Девід Петреус не вважає неможливим, що Кремль може піти на такі кроки, які змусять США та НАТО втрутитися.

«Я думаю, що Росія могла б вжити дій в Україні, які були б настільки нечуваними і настільки жахливими, що Сполучені Штати та інші країни могли б відреагувати тим чи іншим чином, але як багатонаціональна сила на чолі зі Сполученими Штатами, а не як сила НАТО», – заявив ексглава ЦРУ.

Однак, за словами Петреуса, Путін зараз перебуває у скрутному становищі і йому не вигідно йти на ескалацію конфлікту. На його думку, ЗС РФ зараз поступаються силам України.