Девід Петреус вважає, що Україна може відвоювати захоплені Росією території

Американський генерал, колишній глава ЦРУ Девід Петреус вважає, що Україна може відвоювати захоплені Росією території. Про це він сказав в інтерв’ю Bild.

«Справді, здається все більш імовірним, що українські війська зможуть повернути більшу частину, ймовірно, навіть всі території, які були окуповані російськими військами в останні місяці», – заявив Петреус.

За його словами, російський наступ дедалі більше гальмується: у травні Росія випускала 20 тис. артилерійських снарядів на день, наразі це «лише близько 5 тис. снарядів».

«Якщо НАТО та інші західні держави продовжуватимуть виділяти ресурси нинішніми темпами, [...] я вірю, що українські збройні сили зможуть зупинити подальше просування Росії, яке російські війська здійснюють з 24 лютого, і відбити завойовані території», – сказав Петреус.

Причиною цього, за його словами, є те, що потроху дають про себе знати поставки сучасної реактивної артилерії типу HIMARS і високомобільних артилерійських систем, таких як німецька Panzerhaubitze 2000 і французька CAESAR. Українські військові все краще знищують ключові позиції росіян, такі як склади боєприпасів і транспортні вузли.

«Мене надзвичайно вразила не лише рішучість, цілеспрямованість і дух українських сил безпеки та людей, але й їхня надзвичайна винахідливість, креативність, майстерність і постійно зростаюча професійна компетентність», – каже Петреус.

Водночас Петреус попереджає про наслідки для Європи, якщо не українці, а росіяни виграють жахливу війну в Україні.

«Військовий успіх Росії в Україні, який я вважаю дуже малоймовірним, був би катастрофічним для європейської безпеки», – сказав Петреус.

Він припускає, що це «зрозуміли не лише в Європі, а й загалом глави держав та урядів НАТО визнали, що необхідно вжити заходів, щоб Росія не досягла успіху».