Українські артилеристи мають перевагу над росіянами в тактиці ведення вогню

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі високо оцінив рівень опанування українськими артилеристами західної зброї, а також застосування цих навичок у бою проти переважної сили агресора.

«Я скажу так: українська артилерія, навички українських артилерійських підрозділів є дуже-дуже добрими», – сказав він на прес-брифінгу за підсумками третьої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі ввечері 15 червня, повідомив «Укрінформ».

Генерал зауважив, що ЗСУ добилися серйозного ефекту на полі бою з використанням гаубиць M777, які надали США разом із союзниками. «І ми очікуємо, що вони так само опанують системи HIMARS», – сказав Міллі.

За його словами, російська армія хоча й має суттєву перевагу в кількості артилерійських систем, але просто завдає масованих ударів по мирних містах. «Росіяни вдаються до хаотичного вогню, який не завжди досягає ефекту у військовому плані», – наголосив Міллі.

Американський генерал висловив переконання, що ЗСУ використовують артилерію набагато професійніше: «Українці ведуть бої в дуже ефективний спосіб – як щодо застосування тактики, так і ведення вогню, а також маневрів».

Зазначимо, що 15 червня у Брюсселі в середу відбулася третя зустріч Контактної групи з питань оборони України, так званий «Рамштайн-3». Зустріч зібрала представників оборонних відомств близько 50 країн.