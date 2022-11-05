Росіяни атакували дронами-камікадзе Вінницьку область, били ракетами по Запоріжжю, під прицілом була Дніпропетровська, Миколаївська, Сумська області. В окупованому Скадовську російські загарбники публічно стратили 56-річну жінку за вигук «Скадовськ – це Україна!».

ZAXID.NET підсумовує 255 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі російські загарбники атакували дронами-камікадзе Вінницьку область, влада повідомляла про роботу сил ППО. На Запоріжжі ворог бив ракетами С-300 по Вільнянському району, унаслідок чого були пошкоджені будинки трьох підприємств. З мінометів окупанти обстрілюють прикордоння Сумської області.

Дніпропетровська область, а саме Нікопольський район перебуває під постійними обстрілами. Росіяни обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Найбільше постраждав Нікополь, де росіяни пошкодили14 багатоповерхових та приватних будинків, газогін, ліцей, промислове та транспортне підприємства.

Ранкові обстріли були й на Миколаївщині, ворог бив по Широківській громаді. Відомо про пошкодження кількох будинків, проте мешканці, на щастя, не постраждали.

На Херсонщині окупанти продовжують укріплювати оборону та облаштовувати позиції на лівому березі Дніпра. Російські загарбники в окупованому Скадовську публічно стратили 56-річну місцеву мешканку, медсестру Тетяну Мудренко за вигук «Скадовськ – це Україна!».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 5 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 75 440 військових. Також було знищено: