Тетяна Мудренко працювала у Скадовську медсестрою

Російські загарбники в окупованому Скадовську Херсонської області публічно стратили 56-річну місцеву мешканку, медсестру Тетяну Мудренко за вигук «Скадовськ – це Україна!». Про це повідомляє Financial Times із посиланням на свідчення сестри страченої жінки Наталі Чорної, пише в ніч на 5 листопада «Українська правда».

Мудренко працювала медсестрою й активно протестувала проти російської окупації. Один з останніх її конфліктів стався на початку жовтня, коли вона розкритикувала українських поліцейських за співпрацю з російськими військовими і вигукнула «Скадовськ – це Україна!» За свідченнями очевидців, після цього жінку та її цивільного чоловіка, 60-річного Анатолія Орєхова, затримали.

15 жовтня Чорній повідомили, що її сестра мертва. Неназвана у статті жінка зателефонувала сестрі Мудренко і повідомила, що «Таню повісили. Їй щось влили в рот, а потім повісили перед будівлею суду».

Цивільного чоловіка Мудренко Орєхова звільнили, у нього була зламана рука і сліди побоїв. Утім йому дозволили поховати дружину. Після похорону він знову зник.

Чорна зазначила, що зателефонувала в місцевий морг, проте з нею відмовилися говорити. А через деякий час їй все ж надіслали свідоцтво про смерть сестри, де причиною було названо «механічну асфіксію».

В публікації FT зазначається, що деякі подробиці, пов'язані з імовірним викраденням і смертю Мудренко, неможливо було перевірити, оскільки вони відбувалися в зонах, недоступних для західних журналістів. Водночас журналісти проаналізували свідоцтво про смерть Мудренко, а також слова місцевих жителів і очевидців, які підтверджують свідчення Чорної.

Додамо, що 24 жовтня про цей інцидент розповідав депутат Херсонської облради Сергій Хлань, утім у його заяві не було імені страченої жінки, а також не було згадки про те, що страті передував конфлікт з українськими поліцейськими-колаборантами.