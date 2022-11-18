Росіяни обстрілюють мирні міста з реактивних систем залпового вогню та наносять ракетні удари. Під прицілом Дніпропетровська, Запорізька області, схід та південь країни. На Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку.

ZAXID.NET підсумовує 268 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом п’ятниці ворог завдав п’ять ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російські військові продовжують обстрілювати прикордонні території та Дніпропетровщину, куди щодня прилітають ворожі снаряди. Під ударом знову була Нікопольщина, сам Нікополь кілька разів накрили з РСЗВ. На щастя, без постраждалих.

У ніч на 18 листопада російські військові знову обстріляли села у Запорізькій області, в селі Зарічне пошкодили будівлю будинку культури. Щодо ситуації у Запорізькій області, то кількість загиблих від вчорашнього удару зросла до десяти людей.

За даними британської розвідки, росіяни після відступу з правого берега Дніпра на Херсонщині проходять доукомплектацію. Частина з них ймовірно залишаться на півдні, частину можуть перекинути під Бахмут.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка Херсонської області.

За інформацією Генштабу, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 18 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 83 460 військових. Також було знищено: