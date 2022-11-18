Росіяни вдарили трьома ракетами по Вільнянську в ніч на 17 листопада

Кількість загиблих від ракетного удару росіян по житловому будинку в Вільнянську Запорізької області, який воєнні злочинці завдали в ніч на 17 листопада, зросла до дев’яти, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих. Таким чином, від ракет російських терористів, які вчора обстріляли житлові будинки, вже виявлено 9 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким», – написав він у своєму Telegram-каналі вранці у п’ятницю, 18 листопада.

Російські воєнні злочинці випустили три ракети по цивільних об’єктах Вільнянська в ніч на четвер, 17 листопада. Внаслідок цих ударів було зруйновано двоповерховий житловий будинок, у якому проживали три сім’ї – приблизно десятеро людей. Перші чотири тіла знайшли вранці четверга, ще три тіла виявили впродовж дня, адже на місці працюють рятувальники, які розбирають завали.