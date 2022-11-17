Росіяни вдарили по житловому будинку, де проживали три сім’ї

Вночі четверга, 17 листопада, російські воєнні злочинці завдали ракетного удару по одному з населених пунктів у Вільнянському районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, під завалами опинилися люди, є загиблі.

«Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Як уточнив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, внаслідок цієї російської атаки загинули четверо людей.

«Через нічні обстріли росіянами зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей. Зараз рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів. Підтверджено 4 загиблих», – повідомив він.