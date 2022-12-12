Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, коли українські військові відновлять активні контрнаступальні дії. Росіяни обстрілюють Донецький напрямок, тривають активні бойові дії поблизу Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки. Нові атаки були й на Сумщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Херсонщині.

ZAXID.NET підсумовує 292 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни вдарили по центру Гірника на Донеччині, унаслідок чого поранені щонайменше 10 людей, двоє загиблих. У Донецькій області був ракетний обстріл Костянтинівки, тривають активні бойові дії поблизу Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки. Ситуація в області залишається складною.

У Очаківській громаді на Миколаївщині та на Сумщині були зафіксовані мінометні обстріли. На Дніпропетровщині росіяни продовжують бити з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії по Нікопольському району.

Окупанти цілодобово продовжують хаотичні обстріли Херсонщини, однак постачання електрики та води вже відновлено. За минулу добу окупанти 57 разів обстріляли місто Херсон та правобережну частину Херсонщини. Унаслідок вчорашніх атак по Херсону та передмістю загинула жінка, ще четверо людей поранені.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські військові відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 12 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 94 760 військових. Також було знищено: