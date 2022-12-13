У Брянській області РФ вдарили по стоянці військової техніки, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя також був вибух. Росіяни вдарили по Куп’янську, під постійним вогнем перебуває Авдіївка, не припиняються обстріли Бахмута. Кількість вбитих в Україні окупантів уже перевищує 95 тис.

ZAXID.NET підсумовує 293 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі російські військові завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ на Харківщині. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, яку було повністю зруйновано. На щастя, потерпілих немає.

На Чернігівщині фіксують ворожі обстріли, зокрема із САУ, під постійними атаками перебуває Сумська область, щоденні обстріли також фіксують на Харківщині. У Дніпропетровській області під прицілом Нікопольський район.

На півдні та сході ситуація залишається напруженою. Окупанти б’ють по деокупованих населених пунктах Херсонщини, постійні бої тривають на Донецькому напрямку. Під постійним вогнем перебуває Авдіївка, не припиняються обстріли Бахмута.

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя у вівторок пролунав гучний вибух. Наразі деталі невідомі, але після цього російські окупанти перекрили дороги. Уночі також був нанесений удар по стоянці військової техніки у Брянській області РФ.

Унаслідок ворожих атак минулої доби в Україні загинули шестеро цивільних, ще близько 30 поранені.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 13 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 95 260 військових. Також було знищено: