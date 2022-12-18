Вранці у Бєлгороді була бавовна, а у місті Щастя на Луганщині українські військові спільно з підпіллям знищили штаб окупантів. У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни готуються до вуличних боїв. Нові атаки були зафіксовані вздовж лінії зіткнення.

ZAXID.NET підсумовує 298 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни продовжують бити з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини. За ніч його обстріляли п’ять разів, відомо про щонайменше одного пораненого.

Окупанти вчергове вдарили по Харківщині, там унаслідок обстрілів поранених фельдшер, а унаслідок атаки по центру Херсона травмувалось щонайменше троє цивільних.

Уранці неділі в російському Бєлгороді були вибухи, влада повідомляла про роботу ППО. Одна людина загинула, ще вісім поранені.

Українські захисники з допомогою підпілля вдарили по штабу окупантів у місті Щастя Луганської області – біля 16 загарбників загинули та близько 40 дістали поранення.

Мер Мелітополя повідомив, що окупанти готуються до вуличних боїв у місті. У центрі міста встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як «зуби дракона».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 18 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 98 280 військових. Також було знищено: