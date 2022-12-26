На аеродромі у російському місті Енгельс Саратовської області були вибухи та виникла масштабна пожежа, росіяни також відвели військове командування з Кремінної до Рубіжного Луганської області. Голова української розвідки заявив, що у Росії за нинішньої інтенсивності атак залишилося ракет на 2 – 3 масовані атаки.

ZAXID.NET підсумовує 306 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ранок почався з хороших новин – у російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому стратегічної авіації були вибухи та виникла масштабна пожежа. Цей аеродром росіяни використовують для нанесення ударів по Україні. Відомо, що щонайменше троє людей загинули.

Росіяни також відвели військове командування з Кремінної до Рубіжного Луганської області, що на 15 км на південь від лінії фронту.

Ворог обстрілює лінію фронту та продовжує наносити удари по мирних міста. Сьогодні окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумщини, менш ніж за пів години зафіксовано 16 влучань.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у Росії за нинішньої інтенсивності атак залишилося ракет на 2 – 3 масовані атаки.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 26 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 102 600 військових. Також було знищено: