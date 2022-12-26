Підсумки 306 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
На аеродромі у російському місті Енгельс Саратовської області були вибухи та виникла масштабна пожежа, росіяни також відвели військове командування з Кремінної до Рубіжного Луганської області. Голова української розвідки заявив, що у Росії за нинішньої інтенсивності атак залишилося ракет на 2 – 3 масовані атаки.
ZAXID.NET підсумовує 306 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Ранок почався з хороших новин – у російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому стратегічної авіації були вибухи та виникла масштабна пожежа. Цей аеродром росіяни використовують для нанесення ударів по Україні. Відомо, що щонайменше троє людей загинули.
Росіяни також відвели військове командування з Кремінної до Рубіжного Луганської області, що на 15 км на південь від лінії фронту.
Ворог обстрілює лінію фронту та продовжує наносити удари по мирних міста. Сьогодні окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумщини, менш ніж за пів години зафіксовано 16 влучань.
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у Росії за нинішньої інтенсивності атак залишилося ракет на 2 – 3 масовані атаки.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 26 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 102 600 військових. Також було знищено:
- танків – 3 016 (+5);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 017 (+7);
- артилерійських систем – 1 996 (+5);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 418 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 212 (+0);
- літаків – 283 (+0);
- гелікоптерів – 267 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+1);
- крилатих ракет – 653 (+0);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 647 (+12);
- спеціальної техніки – 178 (+0).