Протягом двох минулих днів протиповітряна оборона України збила всі запущені ворогом дрони, на напрямку Кремінна-Сватове українські військові знищили два російських склади боєприпасів та склад паливо-мастильних матеріалів. Нові обстріли ворога фіксують на Сумщині, Дніпропетровщині, сході та півдні країни.

ZAXID.NET підсумовує 314 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом вівторка росіяни завдали вісім авіаційних ударів та здійснили 18 обстрілів з РСЗВ. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти роблять спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів перекинутих з Херсонського напрямку.

Росіяни вранці обстріляли з артилерії житловий квартал у місті Курахове Донецької області. Є влучання у багатоповерхівку, пошкоджено об'єкт водопостачання, одна людина загинула і двох поранено. Вдень окупанти обстріляли місто Краматорськ, одна людини дістала поранення. Ситуація на Донеччині залишається однією з найскладніших на фронті.

На Сумщині фіксують артилерійські обстріли у трьох громадах, за попередніми даними – без втрат. Ворог знову тероризував Нікопольщину на Дніпропетровщині, росіяни двічі за ніч обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікополь та Покровську громаду.

Росіяни вкотре обстріляли Херсон, влучивши у тролейбусний парк. Деокуповані населені пункти Херсонщини щодня потерпають від ворожих обстрілів, мешканцям рекомендують переїхати у безпечніші області. За минулу добу, область обстріляли 79 разів, є загиблі.

На напрямку Кремінна-Сватове українські військові знищили два російських склади боєприпасів та склад паливо-мастильних матеріалів.

Речник Повітряних сил розповів, що протягом двох минулих діб протиповітряна оборона України збила всі 100% запущених ворогом дронів – 84 одиниці. Це рекордний результат.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 3 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 108 190 осіб військових. Також було знищено: