Підсумки 316 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Унаслідок ранкової атаки по Херсону є щонайменше один загиблий, у іншому місті на Херсонщині від ворожих обстрілів загинула ціла сім’я. Основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.
ZAXID.NET підсумовує 316 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Протягом четверга росіяни завдали вісім авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Ворог безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.
Вранці росіяни обстріляли центр Херсона та вбили щонайменше одну людину. У Бериславі на Херсонщині унаслідок обстрілів окупантів загила ціла сімя’: чоловік, дружина та їх 12-річний син. Херсонщина перебуває під постійними обстрілами, мешканців закликають за можливості евакуюватись.
Важка ситуація на сході. Унаслідок нічних обстрілів на Донеччині відомо про двох загиблих на Горлівському напрямку, у Бахмуті одна людина поранена.
Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. У той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 5 січня втрати Росії серед особового складу становлять понад 109 720 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3 041 (+3);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 108 (+2);
- артилерійських систем – 2 051 (+12);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 426 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 215 (+9);
- літаків – 284 (+1);
- гелікоптерів – 271 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+2);
- крилатих ракет – 723 (+0);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 759 (+14);
- спеціальної техніки – 182 (+1).