Унаслідок ранкової атаки по Херсону є щонайменше один загиблий, у іншому місті на Херсонщині від ворожих обстрілів загинула ціла сім’я. Основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.

ZAXID.NET підсумовує 316 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом четверга росіяни завдали вісім авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Ворог безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Вранці росіяни обстріляли центр Херсона та вбили щонайменше одну людину. У Бериславі на Херсонщині унаслідок обстрілів окупантів загила ціла сімя’: чоловік, дружина та їх 12-річний син. Херсонщина перебуває під постійними обстрілами, мешканців закликають за можливості евакуюватись.

Важка ситуація на сході. Унаслідок нічних обстрілів на Донеччині відомо про двох загиблих на Горлівському напрямку, у Бахмуті одна людина поранена.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. У той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 5 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 109 720 осіб військових. Також було знищено: