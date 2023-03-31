Російські військові продовжують спроби захопити Авдіївку, але місто не оточене і взяття його в кільце малоймовірне, розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Водночас 31 березня росіяни знову обстріляли цивільні об’єкти в Запоріжжі із балістичних ракет, а також застосували БПЛА на Дніпропетровщині.

ZAXID.NET підсумовує 401 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали цивільні об’єкти в Запоріжжі – вибуховою хвилею пошкоджено 55 приватних будинків, двоє людей – поранені. Також противник використав БПЛА у Марганецькій громаді на Дніпропетровщині – пошкоджено будівлю соціальної установи. Протягом 31 березня росіяни обстрілювали населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької і Херсонської областей.

Генштаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом цієї доби підрозділами Сил оборони України відбито понад 30 атак противника. Найзапеклішими залишаються бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Додамо, що 31 березня – річниця звільнення Бучі. За даними Офісу генпрокурора, 70 тіл жертв російських військових у цьому місті досі залишаються неопізнаними.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 31 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ 173 360 осіб військових. Також було знищено: