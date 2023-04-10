У понеділок росіяни завдали п’ять ракетних ударів та ще 21 авіаудар по території України, вони продовжують наступ на чотирьох напрямках, але найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку.

ZAXID.NET підсумовує 411 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом понеділка росіяни завдали 21 авіаційний та 5 ракетних ударів, 4 з яких із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – цієї доби було відбито понад 20 атак противника.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Богданівки та Хромового.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку.

Російська армія сьогодні завдала авіаудару по Авдіївці. Снаряди влучили в багатоповерхівку. Жертв вдалося уникнути, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 10 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 178 820 осіб військових. Також було знищено: