Унаслідок обстрілів Херсона та області загинули троє цивільних та ще щонайменше п’ятеро зазнали травм. Вночі окупанти пошкодили електромережі на Сумщині та Херсонщині. Найзапекліші бої зараз тривають за Бахмут та Мар’їнку, але українські військові тримають оборону.

ZAXID.NET підсумовує 433 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові 2 травня обстріляли Херсон та села в області, внаслідок чого щонайменше троє людей загинули, ще п'ятеро поранені. Вночі окупанти обстрілами пошкодили електромережі на Сумщині та Херсонщині. Піц прицілом була також Харківська область – там є поранений.

Протягом 2 травня противник завдав 3 ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько 8 обстрілів з РСЗВ. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито більш як 20 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни стійко тримають оборону.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 2 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 191 420 осіб військових. Також було знищено: